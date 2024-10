Sbalzato dal furgone: Strada Interrotta

Un grave incidente è avvenuto sull’autostrada A10, tra Varazze e Arenzano, alle 8 del mattino di lunedì 14 ottobre, causando la morte di un operaio. Secondo le prime informazioni fornite dall’agenzia Adnkronos, un camioncino è uscito fuori strada per cause ancora sotto investigazione. A bordo c’erano due operai di nazionalità marocchina, entrambi sbalzati fuori dal finestrino del conducente a seguito dell’urto. Uno dei due, di 30 anni, è deceduto, mentre l’altro ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato d’urgenza al San Martino di Genova dall’elicottero dei Vigili del Fuoco, il Drago.

La ricostruzione dell’incidente è attualmente affidata alla Polizia Stradale, che sta indagando sull’accaduto. Da quanto emerso, l’incidente sembrerebbe essere stato autonomo. L’area dell’incidente, localizzata al chilometro 23 in direzione Genova, ha causato un blocco del traffico significativo. Autostrade per l’Italia ha emesso una nota alle 8:37 in cui comunicava la chiusura del tratto autostradale compreso tra Arenzano e Varazze, iniziando dal chilometro 26.8. Per chi viaggia verso Genova, l’entrata consigliata è quella di Arenzano, mentre l’uscita suggerita per automobilisti provenienti da Ventimiglia è Varazze.

L’operaio deceduto è stato identificato come un giovane di 30 anni, il quale stava viaggiando con un connazionale. La situazione è drammatica, considerando le circostanze in cui si è verificato l’incidente. Il secondo lavoratore, fortunatamente sopravvissuto, ha subito infortuni seri e la sua condizione è stata trattata con la massima urgenza. Le indagini sulla dinamica degli eventi sono ancora in corso per comprendere meglio le cause che hanno portato a tale tragedia.

Nel contesto di incidenti viari recenti, è emersa anche la notizia di un altro sinistro, stavolta a Palagonia, dove un 12enne ha perso la vita in un incidente con un monopattino, mentre il suo amico è rimasto illeso. Gli incidenti stradali continuano a sollevare preoccupazioni per la sicurezza, accentuando la necessità di maggiore attenzione sulla strada. L’articolo sull’incidente sull’A10 è in aggiornamento, con ulteriori dettagli attesi nelle prossime ore.