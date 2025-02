Sbaglio sul primo finalista del GF, Lorenzo rivela i retroscena

Ieri sera al Grande Fratello si è verificato un clamoroso errore durante la proclamazione del primo finalista. Sul maxischermo è apparsa l’immagine di Javier Martinez, e Alfonso Signorini lo ha inizialmente dato per vincitore. Poco dopo, cercando di rimediare, il conduttore ha annunciato: “Colpo di scena, ora toccherò la spalla del vero finalista”. Sia Javier che Lorenzo Spolverato sono rimasti sorpresi dalla gaffe e hanno discusso dell’accaduto durante la notte.

Nel giardino, Javier ha detto: “Alfonso non ha detto il mio nome a caso, ma si è vista la mia faccia e tutti hanno applaudito. La gaffe è stata causata dalla foto sbagliata, e per questo Alfonso ha pensato che fossi io il vincitore”. Lorenzo, parlando con Shaila, ha rivelato le sue emozioni: “Non mi aspettavo la gaffe; è stato strano. Alfonso ha annunciato ‘ha vinto Javier’ e io ho provato un po’ di disagio all’inizio. Lui sembrava felice e ha applaudito. Poi Alfonso ha detto ‘aspetta, colpo di scena’, e io ho pensato che fosse solo un gioco. Quando ha toccato me, ero incredulo e sono esploso di gioia”.

Dietro le quinte, Lorenzo ha registrato un video sul suo profilo TikTok, in cui esprime la sua felicità: “Ho tanto caldo, sono felicissimo, non ci credo. Pensavo vincesse Javier, ma invece ho vinto, grazie a tutti”. La situazione ha suscitato una serie di reazioni, rendendola un momento indimenticabile dell’evento.