Sbagliato mandare Fonseca in conferenza stampa

Nel giorno in cui Sergio Conceicao è stato presentato come nuovo allenatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha affrontato anche il tema dell’esonero di Paulo Fonseca. Ibrahimovic ha espresso rispetto per Fonseca, sottolineando che purtroppo non è riuscito a garantire risultati continui, un requisito fondamentale per chi allena una squadra come il Milan.

Lo svedese ha anche riconosciuto un errore nella gestione della comunicazione con l’ex allenatore, affermando che non avrebbero dovuto mandarlo in conferenza stampa dopo la decisione del suo esonero, che era stata presa a seguito della partita. Ha chiesto scusa a Fonseca e ai tifosi per questa scelta.

Inoltre, Ibrahimovic ha parlato della contestazione da parte dei tifosi nei confronti della società, evidenziando che sono i primi a non essere soddisfatti della stagione in corso. Ha riconosciuto che l’andamento del campionato e la posizione in classifica non sono all’altezza delle aspettative, e che la squadra non sarà soddisfatta finché non raggiungerà gli obiettivi prefissati, come la Supercoppa. Ha affermato che la responsabilità della situazione attuale non ricade solo sull’allenatore, ma deve essere condivisa da tutte le componenti del club. Ibrahimovic ha esortato a prendersi la responsabilità per i risultati, sia quando le cose vanno bene che quando vanno male.

Infine, ha spiegato la scelta di Conceicao come nuovo allenatore, sottolineando che ha dimostrato di essere un vincente. Questo è stato uno dei motivi principali per cui è stato selezionato per guidare la squadra, nella speranza di invertire la rotta in questa stagione e di riportare il club ai livelli che merita.