Saylor il leone marino torna a vivere allo zoo di Napoli

Saylor il leone marino torna a vivere allo zoo di Napoli

Saylor, il leone marino, nuota lentamente nell’acqua, assaporando ogni istante in quel blu. La sua storia, però, inizia lontano, in un furgone parcheggiato a Verona. A 21 anni, Saylor è considerato anziano per un leone marino sudamericano. È stato scoperto dai Carabinieri Forestali, rinchiuso in un veicolo di un’azienda locale, in condizioni critiche: senza spazio, senza luce e senza acqua.

Questo inizio buio non lasciava intravedere la rinascita che stiamo osservando ora. Oggi, Saylor, un gigante di 300 chili, riscopre la gioia di nuotare, come se stesse riacquistando la propria vita e libertà.

