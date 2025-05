Savona: Pronto a Lasciare la Consob Se Non Gradito

Il presidente della Consob, Paolo Savona, ha dichiarato di essere disposto a dimettersi se non gradito dal governo. Durante il Festival dell’Economia, Savona ha commentato le recenti critiche provenienti da esponenti della maggioranza, ribadendo che è pronto a lasciare la carica se non è più gradito. La Consob ha anche deciso di sospendere per 30 giorni l’offerta pubblica di scambio di UniCredit su Banco Bpm, citando una “situazione di incertezza” riguardante l’uso del Golden Power da parte del governo. Questa decisione è stata influenzata dalla richiesta di revisione del procedimento da parte di UniCredit, che ha espresso riserve sul provvedimento.

In tema di criptovalute, Savona ha avvertito dei rischi legati a queste monete private, suggerendo che potrebbero sostituire la moneta pubblica e comportare perdite per gli investitori. Ha paragonato l’attuale entusiasmo per le criptovalute alla storica “febbre dei tulipani” in Olanda, evidenziando come in passato si sia generata una bolla speculativa insostenibile.

Quest’anno il Festival dell’Economia di Trento celebra il ventesimo anniversario, focalizzandosi sul ruolo dell’Europa e le sfide attuali. All’evento partecipano diversi rappresentanti del governo, tra cui i ministri Adolfo Urso e Marina Calderone, e esponenti politici e sindacali come Elly Schlein e Maurizio Landini.

