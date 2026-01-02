9.6 C
Savino Del Bene supera Megabox in un epico tie-break

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ha giocato una partita straordinaria contro le campionesse del mondo della Savino Del Bene Scandicci, alla pari sino all’ultimo. La squadra di Andrea Pistola ha ceduto combattendo i primi due set, e sul 7-14 del terzo è riuscita a rovesciare l’inerzia di una partita che sembrava ormai segnata.

Nel primo set, la Savino Del Bene è partita forte, con un muro subito e un attacco out di Giovannini, e ha chiuso 25-19. Nel secondo set, c’era maggiore equilibrio, ma la Savino Del Bene è riuscita a vincere 25-22.

Nel terzo set, Scandicci pareva decisa a chiudere la pratica, ma la Megabox è riuscita a impattare e poi a mettere la freccia, vincendo 25-20. Nel quarto set, le tigri hanno continuato sull’abbrivio del precedente, vincendo 25-22.

Al tie-break, la Savino Del Bene ha ritrovato la quadratura dell’avvio di partita e ha condotto sin dall’inizio, ma senza mai riuscire a staccarsi. La partita si è conclusa con la vittoria della Savino Del Bene per 18-16.

La formazione della Savino Del Bene Scandicci ha schierato Weitzel, Ognjenovic, Skinner, Nwakalor, Antropova e Bosetti, con Castillo come libero. La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ha schierato Candi, Bici, Giovannini, Butigan, Bartolucci e Omoruyi, con De Bortoli come libero.

La partita è stata arbitrata da Verrascina e Cavalieri e ha avuto una durata di 145 minuti, con 1647 spettatori presenti.

