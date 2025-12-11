Savino Del Bene Scandicci – Club Alianza Lima

La Savino Del Bene Scandicci si prepara ad affrontare il Club Alianza Lima nel Mondiale per Club femminile di pallavolo. La partita è considerata un passaggio significativo per la squadra italiana, che punta a raggiungere la semifinale senza passare dai calcoli. Il Club Alianza Lima è una squadra dominante in patria, ma ancora alla ricerca di un’identità competitiva contro avversarie di caratura internazionale.

L’esordio di Scandicci nel torneo ha mostrato una squadra efficace, ma non ancora nella sua versione più fluida. La squadra ha vinto 3-0 contro lo Zhetysu, con Ekaterina Antropova che ha guidato l’attacco con 19 punti. Il reparto schiacciatrici è ampio e variegato, con l’argentina Elina Rodríguez come punto di riferimento.

La rosa del Club Alianza Lima combina profili esperti e giovanissimi talenti, con la colombiana María Alejandra Marín che offre stabilità e precisione in cabina di regia. La squadra peruviana ha un ruolino impressionante nel campionato peruviano, con otto vittorie in altrettante gare e solo due set concessi.

Per Scandicci, la chiave sarà partire forte, con pressione al servizio per togliere precisione alla regia di Marín e attenzione nella correlazione muro-difesa. La squadra italiana potrà contare su una profondità di roster che poche squadre al mondo possono vantare, con giocatrici come Antropova, Skinner e Weitzel. Il match rappresenta un’opportunità per l’Alianza Lima di crescere, mentre per Scandicci è il momento di confermare ambizioni e chiudere il girone da protagonista.