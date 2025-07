Savignano: l’opposizione chiede sicurezza, la maggioranza ignora

Nel recente consiglio comunale di Savignano sul Rubicone, si è registrato un acceso confronto tra maggioranza e opposizione su questioni di rilevanza locale. I gruppi consiliari di opposizione hanno presentato una mozione con richieste specifiche per migliorare la viabilità in piazza Giovanni XXIII, proteggere i pedoni e garantire il rispetto delle zone a traffico limitato. Hanno inoltre sollevato preoccupazioni riguardo all’uso inadeguato dell’Arena Gregorini come parcheggio.

Nonostante le motivazioni pratiche presentate, la proposta è stata respinta dalla maggioranza. In contrasto, quest’ultima ha approvato due mozioni di carattere internazionale, una dedicata alla Fraternità Umana e l’altra alla Palestina. I sei consiglieri di minoranza hanno manifestato il loro disappunto, sottolineando che tali iniziative non affrontano le problematiche locali. Hanno inoltre evidenziato un episodio controverso: il sudario bianco utilizzato in occasione della mozione sulla Palestina era stato esposto in anticipo sul balcone del Comune e condiviso sui social, suscitando dubbi sulla serietà del dibattito consiliare.

A rendere la situazione ancora più critica, un fatto di cronaca ha colpito la comunità: una giovane di 18 anni è stata accoltellata da un rapinatore noto alle forze dell’ordine. Gli esponenti dell’opposizione hanno ribadito la necessità di un incremento della sicurezza, invocando maggiori controlli e un potenziamento della Polizia locale, lamentando che l’amministrazione ha finora reagito solo verbalmente. Il clima di insoddisfazione è palpabile, con i consiglieri di opposizione determinati a perseguire un’azione politica concreta per affrontare le difficoltà del territorio.