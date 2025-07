Savicevic consiglia Vlahovic al Milan: una scelta vincente?

Il mercato calcistico è in fermento, e le strategie delle squadre si stanno facendo sempre più decisive. Un nome caldo per il Milan è quello di Dusan Vlahovic, attaccante serbo attualmente in forza alla Juventus.

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Dejan Savicevic, ex trequartista rossonero, ha espresso la sua opinione su Vlahovic, sottolineandone le qualità. Savicevic ha elogiato il giovane attaccante, definendolo “forte” e dotato di un buon fiuto per il gol. Il giocatore ha già dimostrato il suo valore sia con la Fiorentina che sotto la guida di Massimiliano Allegri alla Juventus.

Savicevic ha anche evidenziato come Vlahovic, a soli 25 anni, abbia ancora ampi margini di miglioramento, suggerendo che il Milan potrebbe trarre grandi benefici dalla sua acquisizione. La possibile operazione ha suscitato interesse, considerando le recenti voci che lo accostano anche al Fenerbahçe, squadra gestita da José Mourinho. Il futuro di Vlahovic rimane incerto, ma le parole di Savicevic potrebbero influenzare le decisioni dei dirigenti rossoneri.