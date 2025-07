Saviatesta Mantova pronto per la Serie A: iscrizione avvenuta

Il Saviatesta Mantova ha completato il processo per l’iscrizione al campionato di Serie A, con la documentazione già depositata presso la Covisod, la Commissione di Vigilanza. L’esito della valutazione sarà comunicato alla società all’inizio della prossima settimana.

Il direttore generale Cristiano Rondelli ha dichiarato che non ci sono problematiche di natura societaria o economica da segnalare. La società sta ora attendendo l’idoneità, fondamentale per procedere con il mercato. Rondelli ha sottolineato che senza l’approvazione, non è possibile effettuare nuovi acquisti e ci si asterrà dall’assumere impegni che non possono essere rispettati. Inoltre, si sta cercando un sostegno da parte di nuovi sponsor per facilitare le operazioni di mercato.

Il dg ha già identificato alcuni profili interessanti e ha affermato che i procuratori stanno presentando opportunità valide. Nonostante ciò, la rosa non sarà ampia, contrariamente a squadre come Napoli o Catania, con l’obiettivo di operare solo su innesti mirati. Rondelli spera di chiudere alcune trattative entro la metà di agosto per fornire a mister Milella una squadra in grado di mantenere la massima serie, obiettivo conquistato con impegno nella scorsa stagione.