Saviatesta Mantova: in arrivo Moratelli e nuove strategie di mercato

Il Saviatesta Mantova è in fermento in vista del prossimo campionato di Serie A di futsal. Il direttore generale Cristiano Rondelli sta intensificando i contatti per costruire un team competitivo, mirato alla salvezza.

Fra i potenziali acquisti spicca il nome di Cabeca, un pivot brasiliano che potrebbe tornare a vestire la maglia biancorossa, sebbene la concorrenza non manchi. Un altro nome accostato al club è quello di Caique Alades, un difensore centrale anch’esso brasiliano, noto per la sua conoscenza con Cabeca. Dopo una stagione trascorsa in Kazakhstan, Alades sembra prossimo a un trasferimento in Italia, ma la dirigenza mantovana non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a questo e ad altri obiettivi, dato che il Saviatesta prevede di completare il proprio roster con cinque nuovi acquisti.

In arrivo, quasi sicuramente, è il giovane Enzo Moratelli, classe 2006, proveniente dal Lecco. Questa promessa del futsal inizialmente si unirà alla squadra giovanile del Saviatesta, con l’accordo che appare prossimamente definito. La società continua a lavorare per rafforzare la propria formazione e prepararsi al meglio per l’avventura nella massima categoria.