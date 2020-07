“L’aborto è un passo doloroso che nessuna donna compie senza averci riflettuto e senza aver sofferto. Ci sono circostanze in cui le donne scelgono da sole e lo fanno per una infinità di motivi nei quali non abbiamo il diritto di entrare. Ci sono circostanze in cui le donne hanno la necessità vitale di abortire senza che le persone più vicine, e che magari ostacolerebbero quella scelta, siano informate. Nel 2020 queste mie parole sembrano banalità scontate. Ma non è così se, nel silenzio quasi totale, l’assemblea legislativa dell’Umbria ha respinto la mozione dei gruppi di minoranza (Pd, M5S e Misto) che chiedevano il ripristino dell’aborto farmacologico domiciliare e in day hospital“. Lo scrive su Instagram Roberto Saviano in riferimento alla vicenda partita quando la Regione Umbria ha deciso di abolire il day hospital per l’aborto con metodo farmacologico.

Fonte