Saviano, la Rai gli chiude il programma. Colpa di un tweet contro Salvini?

Roberto Saviano è fuori dalla Rai: sono questi i titoli che questa mattina sono apparsi nei più importanti siti di televisione.

Il giornalista sarebbe dovuto tornare a novembre in prima serata su Rai3 con la nuova edizione di Insider – Faccia A Faccia Con Il Crimine, programma già registrato e confezionato e pronto per essere mandato in onda. (Un po’ come successo per Non Sono Una Signora di Alba Parietti, per intenderci). Eppure la Rai avrebbe deciso di chiuderlo e di non trasmetterlo. “La scelta è aziendale, non politica“ ha precisato a Il Messaggero l’Amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, che non vuol sentir parlare di “regolamento di conti” dopo il caso Facci.

Come sappiamo, infatti, un paio di settimane fa la Rai ha fatto fuori Filippo Facci che sarebbe dovuto andare in onda su Rai2 con un nuovo programma. Una striscia quotidiana di cinque minuti dal titolo I Facci Vostri che avrebbe dovuto ripercorrere un po’ il successo di Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1. Per lui non c’è stato niente da fare. Dopo le frasi scritte su Libero riguardanti il caso Leonardo La Russa (accusato di stupr0 da una ragazza) la Rai ha deciso di prenderne le distanze e di sospenderlo.

Saviano via dalla Rai, DM: “Alla base della decisione ci sarebbero le polemiche per il linguaggio nei confronti di Salvini”

Nonostante Roberto Sergio abbia parlato di “scelta aziendale e non politica”, DavideMaggio.it ha precisato che “Alla base della decisione però ci sarebbero proprio le polemiche per il linguaggio usato dallo scrittore e giornalista napoletano nei confronti di Matteo Salvini“. La frase incriminata scritta da Roberto Saviano è: “Che faccia tosta! Ma quando passerà al Ministro della Mala Vita il vizio di mentire?“ riferendosi proprio a Matteo Salvini.

Dopo il tweet Forza Italia ha presentato un’interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai chiedendone la sospensione del programma.