Saviano in lacrime dopo la condanna a Bidognetti: la sua vita rubata

In un’aula di tribunale a Roma, si è svolta una sentenza significativa riguardante la lotta contro la criminalità organizzata. Il boss Francesco Bidognetti è stato condannato a un anno e mezzo di carcere per le minacce rivolte ai giornalisti Roberto Saviano e Rosaria Capacchione. Anche l’avvocato Michele Santonastaso, accusato dello stesso reato, ha ricevuto una condanna di un anno e due mesi.

Roberto Saviano ha manifestato intensa emozione durante l’udienza, visibilmente provato mentre esprimeva il suo dolore per gli anni di battaglia legale. “Mi hanno rubato la vita”, ha ripetuto, sottolineando il sacrificio personale che ha affrontato nella sua lotta contro la Camorra. Ha evidenziato come la sentenza rappresenti una vittoria non solo per lui, ma per il giornalismo in generale, evidenziando la paura che l’informazione suscita nei potenti.

Saviano ha sottolineato l’importanza di questo momento, classificandolo come un evento straordinario in cui un’organizzazione criminale è stata chiamata a rispondere in un’aula di giustizia grazie a dichiarazioni pubbliche. Ha ribadito la mancanza di supporto politico, evidenziando l’assenza di rappresentanti in aula e lamentando che parte della politica abbia negato la verità delle sue affermazioni per anni.

Con parole cariche di rassegnazione, lo scrittore ha espresso il desiderio di poter vivere più liberamente, superando le paure quotidiane che lo accompagnano a causa delle minacce ricevute. Ha concluso attaccando la visione distorta della scorta come un privilegio, piuttosto che come una necessità per la sua sicurezza.