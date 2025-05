Saviano attacca Fratelli d’Italia: “Una banda, non un partito”

La tensione tra Roberto Saviano e il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, si intensifica. In un post pubblicato per commemorare l’anniversario della strage di Capaci, il partito ha esortato a diffidare da coloro che “hanno migliorato la propria vita speculando sulla criminalità”, sottolineando l’importanza di prendere esempio da figure come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’immagine associata al messaggio mostrava il titolo “Gomorra”, l’opera più famosa di Saviano.

Il giorno successivo, Saviano ha risposto con un attacco via social, definendo Fratelli d’Italia “una banda” e descrivendo il post come “uno schifo”. Ha accusato il partito di adottare una mentalità mafiosa, affermando che chi racconta del potere criminale viene etichettato come chi specula. Saviano ha inoltre evidenziato i legami di Fratelli d’Italia con la criminalità organizzata, citando problematiche che il partito ha affrontato in diverse regioni italiane.

Le relazioni tra Meloni e Saviano sono storicamente tese, caratterizzate da attacchi reciproci e controversie. Saviano era stato condannato per diffamazione dopo aver definito Meloni “bastarda”, ma la pena è stata sospesa. Gli scontri verbali sono proseguiti con commenti sul Decreto Caivano, considerato da Meloni un atto rivoluzionario e da Saviano solo una mossa scenica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it