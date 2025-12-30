Saudi Pro League Al Nassr

L’Al-Nassr metterà alla prova la sua partenza perfetta nella Saudi Pro League quando affronterà l’Al Ettifaq martedì sera. I visitatori hanno preso il massimo dei punti dalle prime 10 partite di campionato, mentre l’Al Ettifaq ha avuto un inizio più altalenante, raccogliendo solo la metà dei punti nello stesso periodo.

L’Al-Nassr ha vinto tutte e 10 le partite di campionato finora, segnando 33 reti e subendo solo 5. La nomina di Jorge Jesus ha già dato i suoi frutti, con l’allenatore portoghese che ha subito solo una sconfitta in tutte le competizioni desde la sua assunzione. L’Al-Nassr ha risposto in modo convincente dopo una sconfitta nel King Cup contro l’Al Ittihad in ottobre, vincendo tutte le partite successive, compresa una vittoria per 3-0 contro l’Al Okhdood nel fine settimana.

L’Al Ettifaq, invece, arriva in forma migliorata dopo un inizio di stagione difficile. La squadra ha trovato slancio e sarà ansiosa di diventare la prima a sconfiggere l’Al-Nassr in campionato. Prima della pausa di metà stagione, l’Al Ettifaq aveva registrato due pareggi consecutivi, poi ha vinto contro l’Al Fayha e ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro l’Al Riyadh a Natale.

La forma recente dell’Al Ettifaq suggerisce che potrebbe essere una partita competitiva, soprattutto considerando il buon rendimento casalingo della squadra. Tuttavia, fermare una squadra che segna con facilità e concede pochi goal rimane un’impresa ardua. L’Al-Nassr sarà favorita nonostante la partita si disputi in trasferta.

L’Al Ettifaq sarà senza il giocatore Joao Costa a causa di un infortunio, ma avrà a disposizione quasi tutti gli altri giocatori. Georginio Wijnaldum sarà uno dei protagonisti della partita, avendo segnato un goal all’ultimo minuto nella partita precedente e già registrato 5 goal in campionato.

L’Al-Nassr, invece, sarà senza Mohamed Simakan, Saad Haqawi e Abdulmalik Al Jaber a causa di infortuni, mentre Sadio Mane è assente per impegni internazionali con la nazionale del Senegal e Sami Al Najei è in dubbio a causa di problemi di forma. Cristiano Ronaldo rimane il punto di riferimento per gli ospiti, avendo già segnato 12 goal e fornito 1 assist in 10 partite di campionato.