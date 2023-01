SatyrNFT, ecco la prima gallery di cryptoarte nerd

70 opere d’arte NFT, allestite in una galleria virtuale “arredata” anche a tema: è SatyrNFT Nerd Artists Collective, la prima galleria d’arte digitale dedicata alla creatività Nerd che approda nel Metaverso su Spatial.io. Il progetto è firmato da alcuni dei fondatori di Satyrnet, portale che si occupa da quasi trent’anni di diffondere la creatività artistica ispirata dalle subculture POP: Gianluca Falletta,direttore creativo e imagineer; Giovanni Caloro, regista, videoartista e videomaker; Massimiliano “Maio” Oliosi, esperto di criptovalute, bitcoin e NFT; Emanuele Ercolani, grafico pubblicitario, art director, stuntman e fumettista; Raul Romagnoli, VisualArtist, fotografo e video editor; Riccardo di Fazio, illustratore e grafico; Valerio Sforza, fotografo.

Le attività di Satyrnet sono legate al fumetto, all’industria videoludica, al cosplay; la vena creativa si esprime anche attraverso la collaborazione con enti culturali, grandi aziende e manifestazioni italiane del settore. Il collettivo “SatyrNFT Nerd Artists Collective” nasce proprio per dare voce a tutti quegli artisti Nerd che Satyrnet ha incontrato dal 1999 ad oggi. “Crediamo sia un modo diverso per accrescere il valore intrinseco del concetto di passione ed elevarlo a quello di arte, agendo da volano per un nuovo modo di fruire, condividere e acquisire il talento” commentano gli autori. Un progetto corale e in continuo divenire che potrà crescere e arricchirsi nel tempo attraverso Call to Art! Satyrnet, il lavoro di ricerca e valutazione costante di nuovi artisti emergenti e non, accomunati dal concetto di “essere Nerd”. “Ci rivolgiamo a illustratori, fotografi, videomaker, cosplayer, musicisti e creativi che vogliono fare “il salto” nel metaverso con l’obiettivo di creare una rete florida e viva di veri artisti geek, insieme faremo crescere questa Galleria d’Arte Virtuale così speciale e soprattutto così Nerd”, concludono gli autori.

Con la possibilità di costruire il proprio avatar, i visitatori potranno accedere a questo nuovo “Metaverso Nerd” esplorando in maniera immersiva l’arte dei creatori selezionati dallo staff di Satyrnet; queste fondono passione e creatività e sono capace di mantenere la propria riconoscibilità attraverso le diverse tecniche impiegate, dal fumetto alla fotografia, dalle videoinstallazioni alla digital art. Accedendo anche tramite Headset VR all’exhibit si potrà vivere un’esperienza totalmente immersiva che permetterà al visitatore di entrare in contatto diretto con i lavori dei diversi artisti e di interagire in maniera diretta e immediata con gli altri ospiti che saranno presenti nello stesso momento sulla piattaforma.