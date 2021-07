MILANO – L’offerta dei servizi di Satispay diventa sempre più ampia grazie a “Tessere”, il nuovo servizio che consente di visualizzare e conservare in app documenti, come la tessera sanitaria e il codice fiscale, carte fedeltà dei supermercati e dei negozi dove si va più spesso, gift card e presto anche il green pass. In poche parole: tutte le tessere dotate di codice e barre e, a breve, anche QR code. L’innovativo sistema di mobile payment che sta rivoluzionando le abitudini di pagamento degli italiani, coerentemente alla sua missione di offrire servizi a valore aggiunto che ruotano attorno al mondo dei pagamenti per semplificare la vita delle persone, lancia una nuova funzionalità che permetterà ai suoi oltre 1,8 milioni di utenti dire addio alle tessere di plastica e di visualizzarle direttamente in app.

Per farlo basta accedere alla sezione “Servizi”, selezionare il tab “Tessere” e caricare le proprie card in pochi passi scansionando con la fotocamera il codice a barre presente sulla carta. Una volta che le tessere sono memorizzate all’interno dell’app, è possibile utilizzarle in qualsiasi momento in base a quella di cui si necessita. È sufficiente cliccare sulla tessera di interesse per aprirla e visualizzare il codice a barre da mostrare alle casse al momento del pagamento, oppure passarla sotto lo scanner se si effettua il pagamento nelle casse automatiche.

Il servizio “Tessere” rappresenta un ulteriore importante servizio offerto alla clientela della GDO, settore che si mostra sempre più sensibile al valore aggiunto che l’innovativo sistema indipendente dai tradizionali circuiti di carte di debito e credito ha dimostrato di portare al mercato. Vantaggi che si riflettono nei chiari risultati che vedono Satispay presente sul 70% delle insegne GDO, con un volume di pagamenti transati nella grande distribuzione attraverso Satispay che pesa circa il 20% sul volume totale dell’ultimo anno.





Allo stesso modo “Tessere”, grazie all’estrema facilità con cui è possibile inserire nell’account Satispay anche tessere come la tessera sanitaria, completa anche l’importante impegno della Società verso le farmacie, canale che vede migliaia di affiliati. Per loro, che mai come in questo momento hanno dimostrato di poter essere un punto di riferimento per agevolare il percorso del paziente e alleggerire il carico delle altre strutture, sarà ancora più veloce accettare pagamenti con Satispay grazie alla possibilità di registrare direttamente nell’app la tessera sanitaria, che potrà essere così mostrata al farmacista al momento dell’acquisto di medicinali.

Dario Brignone, co-founder e CTO di Satispay, ha commentato: “Il lancio di questo nuovo servizio è un altro passo che conferma la nostra volontà di diventare sempre di più una super app, ossia il punto di riferimento a cui accedere per gestire con immediatezza qualsiasi tipo di pagamento o attività legata alla gestione del denaro. La soluzione che come sempre abbiamo voluto portare alla nostra community con uno sviluppo che garantisca la massima fluidità e semplicità di utilizzo, è rendere totalmente digitale il portafoglio delle persone, in una logica di semplificazione dell’esperienza di acquisto anche quando questo necessita di carte fedeltà o tessere personali. Un’evoluzione che vediamo utile e trasversale non solo per la nostra strategia di continuo arricchimento della gamma dei servizi consumer ma anche nell’ottica di sviluppo di future funzionalità dedicate al mondo del welfare aziendale, in cui abbiamo recentemente annunciato il nostro ingresso con l’obiettivo di portare la medesima user experience, sostenibilità e convenienza”.