Satispay impone commissioni sui pagamenti digitali sotto i 10 euro: la polemica di Assoutenti

Satispay, l’app italiana di micro pagamenti, introdurrà commissioni dell’1% a partire dal 1 aprile 2025 su tutti i trasferimenti di denaro, anche per importi inferiori ai 10 euro, che precedentemente erano esenti. Questa decisione ha suscitato forti critiche tra gli utenti, molti dei quali minacciano di abbandonare il servizio ora che non sarà più gratuito. Assoutenti, un’associazione dei consumatori, ha espresso preoccupazione, affermando che l’introduzione di commissioni penalizzerà le piccole realtà e i cittadini che necessitano di strumenti di pagamento digitali accessibili.

Satispay è nata come un’alternativa alle carte di credito, offrendo un sistema di pagamento diretto collegato al conto bancario, senza dipendere dai circuiti tradizionali. Ha guadagnato popolarità per la sua semplicità e costi ridotti per i commercianti, diventando un’opzione conveniente per pagamenti in negozi fisici e online. Tuttavia, l’introduzione delle commissioni è vista come un passo indietro rispetto alla concorrenza di altre piattaforme che offrono trasferimenti gratuiti.

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, ha sollecitato Satispay a rivedere questa decisione, evidenziando il rischio di compromettere la diffusione di strumenti di pagamento digitali tra coloro che ne hanno più bisogno. Melluso ha accennato alla possibilità di rivolgersi alle autorità per tutelare i consumatori e garantire regole di concorrenza giuste nel settore. La situazione rappresenta una sfida per Satispay, che dovrà affrontare il malcontento degli utenti e la crescente concorrenza nel mercato dei pagamenti digitali.