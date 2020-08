De Zerbi rilancia Peluso, Gotti ripropone Lasagna

– Il Sassuolo chiude il campionato con una sconfitta con l’Udinese ma sorride lo stesso. Il contemporaneo ko del Verona a Genova gli consente di centrare l’obiettivo dell’8° posto che significa 8,3 milioni nelle casse (900.000 euro in più del Verona) e miglior risultato dei suoi 7 anni di Serie A, dopo la 6/a posizione del 2015-2016. Probabilmente De Zerbi avrebbe voluto brindare al traguardo in altra maniera ma ha dovuto fare i conti contro un’Udinese ottimamente organizzata che ha decisamente vinto il confronto sul piano tattico, meritando, alla fine, i tre punti.

De Zerbi ha cambiato una sola pedina nella squadra che ha travolto il Genoa: piazzando Peluso al centro della difesa al posto di Marlon. Gotti privo dell’infortunato Becao, ha inserito al suo posto De Maio, ha rilanciato Lasagna in attacco e ha rivisto la linea mediana con gli innesti di Larsen e Zeegelaar sulle fasce con Sema messo in mezzo in sostituzione di Fofana, non al meglio.

Musso salva, Larsen colpisce una traversa

Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e ne è venuta fuori una sfida divertente. I neroverdi hanno impegnato Musso con Toljan, Caputo e Traoré, i friulani hanno fallito di poco il bersaglio con Samir, su una punizione di De Paul, Lasagna e Larsen che con un destro in diagonale ha scheggiato la traversa.

Okaka firma il successo bianconero

Nella ripresa il copione non è cambiato: Musso si è confermato in serata deviando in angolo una punizione di Berardi e, sul capovolgimento di fronte, Okaka ha segnato a porta vuota sfruttando una grande accelerazione sulla destra di Lasagna, andato via a Peluso. De Zerbi ha provato a cambiare qualcosa inserendo i fantasiosi Haraslin e Raspadori ma l’Udinese non si è spaventata e ha sfiorato anche il raddoppio 2-0 con Ekong sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti.

Traversa anche di Berardi

I neroverdi hanno messo il cuori per raddrizzare il risultato ma non sono riusciti a pareggiare: Raspadori ha calciato a lato un diagonale da buona posizione, Berardi si è visto alzare sulla traversa da Musso un gran sinistro al volo da fuori. De Zerbi ha tentato il tutto per tutto chiudendo con la difesa a tre e Mulder a spingere sulla fascia ma l’Udinese, tenendo strette le linee, si è ben chiusa rischiando solo nel finale su un’altra conclusione di Raspadori. A legittimare il successo bianconero ha pensato comunque Nestorovski, subentrato negli ultimi minuti a Okaka, che ha costretto Consigli a evitare lo 0-2, risultato che, dopotutto, gli emiliani non avrebbero meritato.

SASSUOLO-UDINESE 0-1 (0-0)

Sassuolo (4-2-3-19. Consigli; Toljan (37′ s.t. Muldur), Ferrari, Peluso, Rogerio (37′ s.t. Piccinini); Bourabia, Locatelli (22’s.t. Ghion) ; Berardi, Djuricic (12′ s.t. Raspadori), Traorè (12′ s.t. Haraslin); Caputo (56 Pegolo, 64 Russo, 2 Marlon, 4 Magnanelli, 53 Manzari, 57 Mercati, 77 Kyrakoupolos). All. De Zerbi.

Udinese (3-5-2). Musso; De Maio; Troost Ekong; Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace (49′ s.t. Palumbo), Sema (38′ s.t. Ter Avest) , 77 Zeegelaar (17′ s.t. Fofana); Okaka (38′ s.t. Nestorovski), Lasagna (88 Nicolas, 27 Perisan, 67 Lirussi, 65 Oviszach, 61 Ballarini, 66 Compagnon, 63 Mazzolo) All. Gotti.

Arbitro: Amabile di Vicenza.

Reti: nel s.t. Okaka all’8′.

Recupero: 2′ e 5′.

Angoli: 7 a 6 per l’Udinese.

Ammoniti: Peluso per gioco scorretto, Musso per comportamento non regolamentare.