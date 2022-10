Sassuolo-Salernitana 5-0, arbitro Ferrieri Caputi promossa

Il Sassuolo batte la Salernitana per 5-0 nel match valido per l’ottava giornata della Serie A 2022-2023. Gli emiliani salgono a 9 punti, scavalcando i campani che rimangono a quota 7. La sfida passa alla storia per la direzione di Maria Sole Ferrieri Caputi. La prima donna arbitro impegnata in una sfida della massima categoria si segnala per la concessione di un rigore, in una gara totalmente a senso unico.

I padroni di casa sbloccano il risultato al 12′ con Lauriente, bravissimo a piazzare il pallone sul secondo palo con un destro dosato dopo un suggerimento di Thorstvedt. Al 36′, penalty per il Sassuolo. Ceide va giù su contatto con Maggiore: l’arbitro fischia, il Var conferma la decisione di Ferrieri Caputi e Pinamonti dal dischetto firma il 2-0.

Il monologo nero verde prosegue in avvio di ripresa, percussione di Alvarez che accende Thorstvedt: sinistro incrociato, 3-0 al 53′. Al 76′ arriva il poker, firmato da Haaroui: solo davanti alla porta, non può sbagliare e il 4-0 è cosa fatta. Prima del sipario, nel recupero, gloria anche per Antiste: Sepe respinge su Alvarez, tap-in vincente e 5-0..