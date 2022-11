Sassuolo-Roma 1-1, è pareggio al Mapei Stadium

Niente riscatto dal derby perso contro la Lazio per la Roma: in trasferta al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo finisce 1-1. Nel primo tempo c’è solo da segnalare un’occasione di Ibanez, eroe negativo del derby, che per poco non sblocca a favore degli ospiti ma viene fermato da un’ottima parata di Consigli. Gran tiro di Harroui sul finale del primo tempo ma stavolta è Rui Patricio a salvare la rete.

Nella ripresa la punta scelta da Mourinho, Shomurodov, viene sostituito da Abraham rimasto in panchina. E’ il 66′. Al 70′ occasione Sassuolo con Pinamonti ma anche stavolta Rui Patricio salva. Ma è Traoré che al 77′ si avvicina di più alla rete romaniste e il portiere giallorosso conferma una volta di più il suo stato di forma. Un contropiede di Zaniolo fa sperare gli ospiti, ma viene contrastato dalla difesa del Sassuolo. Zaniolo esce in favore di Belotti, ma è Abraham a giustificare l’ingresso tardivo in campo sbloccando la partita all’80’. La situazione non resta ferma a lungo perché il Sassuolo recupera all’85’ con Pinamonti su passaggio di Lauriente, 1-1. Al 90′ l’arbitro concede 6 minuti di recupero che non cambiano il risultato finale.