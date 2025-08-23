26.7 C
Roma
domenica – 24 Agosto 2025
Sport

Sassuolo Napoli: emozioni al Mapei per il ritorno in A

Da StraNotizie
Sassuolo Napoli: emozioni al Mapei per il ritorno in A

Il campionato di Serie A del Sassuolo inizia con una sfida intensa al Mapei Stadium contro il Napoli, campione d’Italia. Questo match segna il ritorno dei neroverdi nella massima serie e vede Domenico Berardi come protagonista, fresco di 400 presenze con la maglia del Sassuolo e di un prolungamento contrattuale fino al 2029.

Le formazioni ufficiali sono le seguenti:
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Lipani, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte.

La partita si accende al 17′ quando il Napoli trova il vantaggio grazie a un colpo di testa di Scott McTominay, su assist di Politano dalla destra. Solo cinque minuti prima, al 12′, Rrahmani aveva già sfiorato il gol per il Napoli, con un tiro che si è perso di poco a lato.

L’avvio della gara è dominato dagli uomini di Conte, che gestiscono il possesso palla e mostrano un ritmo superiore. Al primo minuto, De Bruyne, al debutto nel campionato, ha già avuto un’opportunità, ma il suo tentativo dal limite dell’area è finito alto sopra la traversa.

Articolo precedente
Fallout: la nuova stagione esplora New Vegas su Prime Video
Articolo successivo
Crisi Italia-Francia: Salvini mette a rischio la diplomazia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.