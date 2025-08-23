Sassuolo Napoli: emozioni al Mapei per il ritorno in A

Il campionato di Serie A del Sassuolo inizia con una sfida intensa al Mapei Stadium contro il Napoli, campione d’Italia. Questo match segna il ritorno dei neroverdi nella massima serie e vede Domenico Berardi come protagonista, fresco di 400 presenze con la maglia del Sassuolo e di un prolungamento contrattuale fino al 2029.

Le formazioni ufficiali sono le seguenti:

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Lipani, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte.

La partita si accende al 17′ quando il Napoli trova il vantaggio grazie a un colpo di testa di Scott McTominay, su assist di Politano dalla destra. Solo cinque minuti prima, al 12′, Rrahmani aveva già sfiorato il gol per il Napoli, con un tiro che si è perso di poco a lato.

L’avvio della gara è dominato dagli uomini di Conte, che gestiscono il possesso palla e mostrano un ritmo superiore. Al primo minuto, De Bruyne, al debutto nel campionato, ha già avuto un’opportunità, ma il suo tentativo dal limite dell’area è finito alto sopra la traversa.