Traorè apre le danze

– Discorso salvezza rimandato per il Genoa che cade pesantemente a Reggio Emilia contro il Sassuolo (5-0), mentre il Lecce vince a Udine per 2-1 e si porta a un solo punto dai liguri. Sarà decisiva l’ultima giornata col Grifone impegnato in casa col Verona e i salentini che ospiteranno il Parma. Partita senza storia quella del Mapei Stadium con i padroni di casa che nel primo tempo passano grazie a Traorè e Berardi. Nella ripresa si scatena Caputo che fa doppietta e raggiunge i 21 gol totali in campionato, nel mezzo anche la rete di Raspadori.

De Zerbi si affida a Caputo in attacco con Berardi, Djuricic e Traorè a supporto. Nicola davanti invece ripropone Pinamonti ma stavolta insieme a Pandev con Jagiello e Cassata sugli esterni. Dopo una decina di minuti di studio con ritmi alquanto bassi, il Sassuolo decide di prendere in mano la gara e ci prova, a cominciare da una punizione di Berardi che termina di poco sul fondo. Gli emiliani insistono e tra i più attivi c’è Traorè che però al 18′, da ottima posizione, calcia male col sinistro davanti a Perin. Il numero 23 neroverde si fa perdonare poco dopo: Berardi raccoglie un cross lungo di Rogerio, rimette la palla al centro e Traorè al volo col destro insacca da due passi.

La cronaca della partita

Espulso Nicola, Berardi raddoppia

Il Sassuolo non si ferma e dopo poco la mezz’ora arriva una grande azione conclusa da un destro piazzato di Traorè che Perin respinge, poi lo stesso neroverde conclude alto a porta praticamente vuota. Al minuto 36 giallo sulla panchina rossoblù: Maresca sente qualcosa che non gli piace e cerca il colpevole tra lo staff e i giocatori di riserva di Nicola, ma nessuno parla e nessuno esce allo scoperto. Così, dopo un siparietto di circa 3′, l’arbitro caccia l’allenatore del Genoa per responsabilità. Si torna a giocare e i padroni di casa raddoppiano immediatamente con un magico sinistro a giro di Berardi che si spegne agli incroci. Proprio nel recupero, clamorosa occasione per Pandev che sfrutta un errore di Marlon, conquista palla ma, solo davanti a Consigli, non tira e cerca un assist all’indietro sprecando tutto.

Caputo vince la scommessa con Del Piero

Nel secondo tempo, Nicola propone Criscito e Ankersen al posto di Cassata e Biraschi. Ma il copione del match non cambia nonostante due chance non sfruttate da Pandev. E al minuto 66 di fatto la partita finisce: Berardi vince un contrasto e serve Caputo che salta Romero e insacca col destro. Gol numero 20 in campionato per lui e scommessa vinta con Alessandro Del Piero con cena pagata. De Zerbi regala spazio anche al giovane Raspadori che ripaga subito il tecnico con il 4-0: il giocatore avanza, entra in area e con un destro segna sul primo palo. Passano una manciata di secondi e la cinquina è servita con Haraslin che scatta a sinistra e tocca subito per Caputo al centro dell’area, controllo e destro nel sacco. Nel finale il Sassuolo potrebbe dilagare ancora ma Perin salva mentre Favilli prende la traversa.

Sassuolo-Genoa 5-0 (2-0)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio (34′ st Kyrakoupolos); Bourabia, Locatelli (28′ st Obiang); Berardi (34′ st Manzari), Djuricic (28′ st Raspadori), Traorè (20′ st Haraslin); Caputo (56 Pegolo, 64 Russo, 4 Magnanelli, 13 Peluso, 17 Muldur, 32 Magnani, 44 Ghion). All.: De Zerbi

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Masiello; Biraschi (1′ st Criscito), Lerager, Schone (27′ st Iago Falque), Jagiello (16′ st Behrami), Cassata (1′ st Ankersen); Pandev (27′ st Favilli), Pinamonti (22 Marchetti, 13 Ichazo, 23 Destro, 65 Rovella, 3 Barreca, 18 Ghiglione, 2 Zapata). All.: Nicola

Arbitro: Maresca di Napoli

Reti: nel pt Traorè al 26′, Berardi al 39′. Nel st Caputo al 21′ e al 32′, Raspadori al 29′

Angoli: 3 a 2 per il Genoa

Recupero: 4′ p.t., 2′ s.t

Espulso: Nicola al 38′ pt

Ammoniti: Romero, Obiang per gioco scorretto