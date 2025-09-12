22.5 C
Roma
sabato – 13 Settembre 2025
Attualità

Sassuolo e Lazio: probabili formazioni e recuperi in campo

Da StraNotizie
Sassuolo e Lazio: probabili formazioni e recuperi in campo

Il Sassuolo si prepara per la prossima partita con alcune novità nella formazione. Grosso recupera Koné, tornato disponibile dopo la squalifica, che dovrebbe occupare il posto di Boloca a centrocampo. Matic è in pole per una conferma, ma continua a esserci un confronto aperto con Lipani. In attacco, il trio rimane invariato.

In difesa, ci saranno cambiamenti: Coulibaly giocherà a destra, mentre Walukiewicz e Idzes sono previsti come centrali. Muharemovic partirà dalla panchina.

Anche la Lazio presenta aggiornamenti sui giocatori. Rovella sta cercando di riprendersi da un affaticamento muscolare e non ha partecipato all’allenamento di giovedì, ciò potrebbe portare alla scelta di Cataldi in mezzo al campo. Marusic, invece, è tornato disponibile e potrà ricoprire la fascia destra in assenza di Lazzari, infortunato. Zaccagni dovrà fare i conti con una botta alla caviglia subita durante il ritiro della nazionale, ma è intenzionato a giocare. In mezzo, Dele-Bashiru e Belahyane sono in competizione per un posto da titolare.

Le formazioni probabili vedono il Sassuolo schierato con un 4-3-3: Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Per la Lazio, previsto un 4-3-3 con Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Nessuna squalifica per entrambe le squadre, ma diverse assenze importanti per la Lazio e per il Sassuolo.

Articolo precedente
Occupazione in Italia: cresce il lavoro autonomo e precario
Articolo successivo
Elisa in Tour 2026: Scopri le Date e Acquista i Biglietti!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.