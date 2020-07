Tre vittorie consecutive, undici punti nelle ultime cinque giornate. E’ un Sassuolo carico a mille quello che si presenta a Roma per sfidare la Lazio. “La squadra è venuta fuori dalla partita di Bologna felice perché abbiamo vinto disputato un’ottima gara contro una squadra molto forte” ha detto il tecnico Roberto De Zerbi alla vigilia della sfida dell’Olimpico. “Non stiamo benissimo ma tutti vogliono esserci, proveremo ad imporre il nostro modo di giocare. Qualche giocatore è un po’ malconcio, altri elementi torneranno direttamente con la Juventus”.

Secondo De Zerbi “quella che andrà in campo sarà una squadra che, rispettando la Lazio, dovrà correre, giocare, non stancarsi di farlo e provare a prendere più punti possibili. Dobbiamo immaginarci di uscire dall’Olimpico con i punti, in alcuni momenti il vento soffierà forte e dovremo restare aggrappati a questo finale di campionato che vorremmo chiudere con il massimo risultato raggiungibile. La qualità della rosa è alta, per questo domani ci saranno tanti cambiamenti”.

L’avversario non vive un momento particolarmente felice: “La Lazio è la seconda forza del campionato. Al di là di chi gioca e chi no, la squadra di Inzaghi sa cosa deve fare in campo, è una compagine top in Italia ed in Europa, è cresciuta di anno in anno. Servirà la massima attenzione in fase difensiva, con il Bologna abbiamo subito solo due tiri. Il primo tempo di Dall’Ara deve rimanere, lo dobbiamo vedere e rivedere, ma allo stesso tempo deve rappresentare il passato”.