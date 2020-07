“Non mi accontento dell’ottavo posto”

E’ difficile trovare due squadre più in forma di Sassuolo e Milan. Le due formazioni si sfideranno martedì sera in un match che promette gol e spettacolo e Roberto De Zerbi ci ha tenuto a fare i complimenti ai prossimi avversari, senza però abbassare la guardia: “Di loro temo tutto: hanno individualità, stanno facendo bene, Pioli ha fatto un lavoro strepitoso, ma anche noi stiamo bene e sappiamo di poter mettere in difficoltà tutti. Sappiamo che il Milan è la più in forma ora, stanno meritando il piazzamento Uefa. Ma noi abbiamo fatto tanti gol con l’Inter, con la Juve, con la Lazio ed entreremo in campo per fare una grande partita”.

Classifica alla mano, il Sassuolo con una vittoria potrebbe avvicinarsi al settimo posto del Milan (distante 8 punti), lasciando aperta qualche possibilità di Europa League: “Per l’Europa non è facile: ci sono 12 punti disponibili e noi siamo a 8 punti dal Milan – dice De Zerbi -. Siamo nella possibilità di poter raggiungere qualche squadra davanti a noi, ma anche in caso contrario noi giocheremo al 100% tutte le gare, perché arrivare all’ottavo posto è un obiettivo importante. Se mi chiedete se ci accontentiamo dell’ottavo posto dico di no, anche se le sette squadre davanti a noi hanno tante cose in più”. Turnover in vista: “Chi ha giocato a Cagliari veniva già da 3-4 partite di fila da 90 minuti, cambieremo qualcosa probabilmente”.

Carnevali: “De Zerbi resta con noi”

Anche il dg neroverde, Giovanni Carneveli, ha parlato del futuro del Sassuolo. Nessun dubbio sulla permanenza di Roberto De Zerbi: “E’ una pedina fondamentale del nostro progetto. Se dovesse esserci qualche proposta importante per lui non ho alcun dubbio sarebbe lui il primo a non accettarla. E’ un giovane dei migliori, un emergente”. La società emiliana ha cambiato marcia dopo il lockdown: “C’è grande soddisfazione, la nostra è una piccola società che però ha una sua storia e che negli ultimi anni è cresciuta molto. Speriamo duri a lungo, l’anno prossimo sarà l’ottavo anno consecutivo in Serie A”. Ultima battuta sull’Europa: “Nessun rammarico perché il nostro obiettivo è quello di migliorare il risultato della scorsa stagione (11° posto con 43 punti, ndr) cercando poi di guardare chi è davanti a noi per vederlo come stimolo. Quanto arriva in più è ben accetto”.