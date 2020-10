Il comunicato della società

– Nuova positività al coronavirus in casa Sassuolo. Il Covid non sembra voler dar tregua alla formazione emiliana. Dopo le guarigioni di Nicolàs Schiappacasse e del lungodegente Jeremie Boga (la sua positività è durata 45 giorni), i neroverdi questa mattina hanno comunicato il mancato superamento del tampone da parte di Jeremy Toljan.

“L’U.S. Sassuolo Calcio – si legge in una nota ufficiale della società – comunica che dai test effettuati (doppio tampone) è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Jeremy Toljan. La Società ha prontamente posto il calciatore, totalmente asintomatico, in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra, gruppo risultato negativo al doppio tampone in tutti gli altri componenti. La Società è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza”.