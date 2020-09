Il Sassuolo e il Cagliari pareggiano 1-1 al Mapei Stadium nella prima giornata di Serie A, con Bourabia che su punizione, nella ripresa, risponde al vantaggio dei sardi firmato da Simeone. La squadra di De Zerbi, dopo un primo tempo in cui ha creato di più del Cagliari senza però trovare la via del gol, subisce la rete della squadra di Di Francesco: al 77′ straordinaria percussione di Nandez centrale, palla a Joao Pedro che fa partire un cross morbido per Simeone, che di testa da solo, da pochi passi batte Consigli. All’81’ i sardi trovano ancora il gol, sempre con Simeone che riceve da Nandez e salta Consigli, ma la posizione dell’argentino è in off-side e il Var conferma il guardalinee e annulla la rete. Il vantaggio degli ospiti dura solo dieci minuti quando Bourabia su punizione all’87’ calcia forte e preciso sotto la traversa dalla parte della barriera e batte Cragno per l’1-1 finale.

