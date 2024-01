Sassuolo: Berardi si opera al ginocchio

Brutte notizie per il Sassuolo e per i fantallenatori: Domenico Berardi si è infortunato ieri in allenamentoe hariportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Un infortunio che costringerà già oggi l’attaccante neroverde a essere operato a causa della sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale rimediata ed evidenziata dagli esami medici.

Questo il comunicato del Sassuolo sulle condizioni dell’attaccante: “Il calciatore Domenico Berardi, nel corso dell’allenamento di ieri, ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti, effettuati in mattinata, hanno evidenziato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale. Il calciatore si sottoporrà ad intervento chirurgico in data odierna”.

Berardi dunque non ci sarà domenica in campionato contro il Monza, i tempi di recupero dall’infortunio al momento restano da valutare.

Fantacalcio.it per Adnkronos