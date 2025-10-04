Sassari vive il Festival Plays: arte e cultura in scena

Il fine settimana prossimo offrirà eventi di grande interesse in diverse località della Sardegna.

Sabato 4 ottobre, a Sassari, il Festival Plays ospiterà lo spettacolo El Festín De Los Cuerpos al Teatro Astra alle 20:30, una rappresentazione umoristica dell’essere umano come animale in cerca della propria metà. Sempre a Sassari, il festival Isola dei Teatri avrà l’anteprima di Alla deriva, una produzione del Teatro S’Arza, che esplora un mito arcaico attraverso una narrazione contemporanea.

Nel pomeriggio, a Ozieri verrà presentata l’opera Sas cantones de Publio Dui, con interventi di esperti e letture, mentre a Porto Ferro, Luigi Frassetto presenterà un’anteprima di Il Suono. A Argentiera, il progetto Miniere di paesaggio eseguirà un’opera ispirata a storie locali. A Porto Torres, il festival Note senza Tempo riscoprirà la musica barocca.

Domenica 5 ottobre, il festival continua con lo stesso spettacolo spagnolo a Porto Torres e con eventi a Porto Ferro dedicati all’archeologia, al vino e alla musica. A Sassari, si terranno presentazioni di libri con vari autori. Infine, il festival Radici di Sardegna chiuderà con presentazioni e concerti a Li Lioni.

Tutti gli eventi sono un’occasione per esplorare cultura, musica e letteratura, coinvolgendo pubblico di tutte le età.