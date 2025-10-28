Sassari tra cultura e spettacolo: eventi imperdibili oggi

A Sassari si prepone un ricco programma di eventi culturali e musicali, da non perdere.

Martedì 28 si apre con “Caffé chantant” al Teatro Verdi, dove Alessia Desogus si esibirà con un gruppo di musicisti in un concerto che mixa jazz, pop e chanson francese, reinterpretando brani di artisti del calibro di Louis Armstrong e Paolo Conte. I biglietti sono disponibili online e presso il botteghino del teatro.

Nello stesso giorno, all’Ex-Ma.Ter si svolgerà la rassegna “Beyond Space. Dimensions for Life”. La serata inizia con il duo sardo-basco Igor X Moreno, che presenterà una performance sulla condivisione dell’intimità.

Mercoledì 29 si terrà il concerto dedicato all’arpa nella rassegna “I mercoledì del Conservatorio”, con Matteo Ierardi. Il programma esplorerà opere moderne scritte per questo strumento, e l’ingresso è libero.

Alle 18, al Cityplex Moderno, si svolgerà un incontro per ricordare Pier Paolo Pasolini, con Paolo Desogus che discuterà la sua opera.

Successivamente, sempre venerdì, si proseguirà con performance in realtà virtuale all’Ex-Ma.Ter, seguite dalla presentazione del “docu-clip” “Something… else” al Nuovo Teatro Astra, una creazione che coinvolge giovani con disabilità.

Giovedì 30, l’autrice Antonietta Uras presenterà il suo libro “Julia la strega di Siligo”, mentre Cristina Caboni parlerà del suo nuovo romanzo “La rotta delle stelle”.

Venerdì 31, numerosi eventi festivi culmineranno in una grande celebrazione di Halloween, con un corteo e performance tra cui il tunnel dell’orrore.

Infine, il 1° novembre, un concerto d’archi avrà luogo nella Biblioteca Francescana, mentre il 2 novembre si chiuderà la rassegna di Theatre en vol con un’opera ispirata a Don Quijote.