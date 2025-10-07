Sassari protagonista: eventi culturali imperdibili questo ottobre

Martedì 7 ottobre, Roberto Tola, chitarrista e compositore di Sassari, si esibirà per la prima volta da solista nella sua città natale con due concerti al Teatro Civico alle 21:00. Questa performance segue la vittoria di Tola agli Hollywood Independent Music Awards, dove ha ricevuto il premio per “Miglior Brano Jazz”. Sarà affiancato da artisti di fama internazionale: il sassofonista Michael Lington e il cantante Mario Rosini.

Mercoledì 8 ottobre, il Festival Plays! prosegue al teatro Astra alle 20:30 con uno spettacolo dedicato alla poesia di Antonia Pozzi, presentato dalla compagnia La botte e il cilindro. Sempre mercoledì, alle 19, si terrà un concerto di arpa al Conservatorio, con Matteo Ierardi che eseguirà brani del Novecento.

Giovedì 9 ottobre, alle 19, il Teatro Verdi ospiterà un concerto grosso di Arcangelo Corelli e uno di Ernest Bloch, con la pianista Anna Revel.

Venerdì 10 ottobre, il Circolo Sassarese sarà il palcoscenico per un concerto del duo Marco Ligas (violino) e Stefano Mancuso (pianoforte), con posti limitati su prenotazione.

Sabato 11 ottobre, il VII festival internazionale di musica antica presenterà “Io la musica sono” al Teatro Civico alle 20:30, un’opera inedita ispirata a Monteverdi, con una fusione di stili musicali.

Domenica 12 ottobre, il Jazz Club Network ospiterà il pianista Michael Wolff e il suo trio al Vecchio Mulino di Sassari alle 19.

Il festival “Nessun Dorma” chiuderà martedì 14 ottobre al Teatro Civico con vari artisti.

Il “Mare Llengua Festival” si svolgerà il 17 e 18 ottobre ad Alghero, con varie esibizioni e premi dedicati alla canzone d’autore delle lingue minoritarie.