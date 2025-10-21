Sassari: Premio Rosalia Uras Medica e Concerti da Non Perdere

Il programma di eventi a Sassari prevede diverse attività culturali e musicali nei prossimi giorni.
La IV edizione del Premio “Rosalia Uras Medica” si svolgerà presso Palazzo di Città il 21 ottobre. La dottoressa Marta Scolè sarà premiata per il suo impegno nella cura del prossimo. La serata continuerà con un concerto del Kahil El’Zabar’s Ethnic Heritage Ensemble Quartet.
Sempre il 21 ottobre, al Padiglione Tavolara, lo scrittore Marcello Fois presenterà il suo romanzo “L’immensa distrazione”. La storia narra delle avventure della famiglia Manfredini, impegnata in un impero costruito dal nulla. L’incontro, organizzato da Lìberos e diverse librerie locali, avrà luogo alle 19.
Il 23 ottobre al Circolo ARCI TD LEMON si terrà il concerto di quattro giovani musicisti sardi. Questi artisti porteranno un mix di jazz e nuove sonorità, evidenziando i loro talenti individuali e le loro esperienze musicali.
Il 24 ottobre, Cesare Basile si esibirà sempre al Circolo ARCI TD LEMON. Il cantautore siciliano propone un concerto intimo, con voce e chitarra, all’interno del Premiu Bróttu Sarippa. La serata includerà un artista di apertura, un musicista attivo da decenni sulla scena musicale italiana.
Nello stesso giorno si svolgerà “Ottobre in poesia”, un evento di micro-concerti dedicati a un singolo spettatore, ideato dal musicista Simone Sassu. Le prenotazioni sono aperte fino al 22 ottobre.
Infine, l’evento di chiusura della rassegna “Ottobre in poesia” si terrà il 26 ottobre con un reading poetico e uno spettacolo della cantautrice Cristina Donà al Teatro Civico di Sassari.