Sassari ospita eventi culturali e artistici imperdibili

Sassari si prepara a un fine settimana ricco di eventi culturali.

Il 4 ottobre presso la Pinacoteca nazionale si inaugura la mostra “Sguardi Contemporanei”, che presenta circa quaranta opere di artisti giapponesi e argentini. Gli artisti giapponesi, come Takeshi Katori e Seiko Kawachi, offrono una riflessione sulle tradizioni incisorie, mentre l’arte argentina si rivolge a tematiche più pop e urbane. La mostra sarà visitabile fino al 15 novembre.

Sempre il 4 ottobre, il Teatro Astra ospiterà “El Festín De Los Cuerpos”, uno spettacolo di danza spagnola adatto ai maggiori di 14 anni, che offre una rappresentazione umoristica dell’essere umano.

Inoltre, la prima nazionale della produzione “Alla deriva”, una riflessione sul mito del diluvio universale, aprirà il festival “Isola dei Teatri” alle 21 presso Spazio S’Arza.

A Ozieri, sarà presentata l’opera “Sas cantones de Publio Dui”, un’edizione critica curata dal Prof. Dino Manca, in occasione della 66ma edizione del Premio Ozieri di Letteratura Sarda.

Il BlueSunset Festival a Porto Ferro vedrà Luigi Frassetto presentare in anteprima il suo lavoro “Il Suono”, un progetto musicale innovativo.

In Argentiniera, si inaugura il progetto “Miniere di paesaggio, memoria e comunità” con un atto unico che esplora storie di un villaggio minerario abbandonato.

La giornata culminerà a Porto Torres con il festival “Note senza Tempo”, dove l’ensemble Orfeo Futuro presenterà melodie barocche.

Il 5 ottobre, Ossi ospiterà l’evento conclusivo del Festival “Arte Evento Creazione”, e Porto Torres proporrà nuovamente “El Festín De Los Cuerpos”. A Porto Ferro, un incontro con l’archeologo Luca Doro esplorerà le Domus de Janas, accompagnato da degustazioni di vino e musica.