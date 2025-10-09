Sassari: Eventi culturali e musicali da non perdere oggi

Si segnalano diversi eventi in programma a Sassari e nelle località circostanti nelle prossime giornate.
Giovedì 9 ottobre, al Teatro Verdi di Sassari, si terrà un concerto che celebra Arcangelo Corelli con l’esecuzione del Concerto grosso op.6 n.4, seguito dal Concerto grosso di Ernest Bloch. La pianista Anna Revel si esibirà con introduzione di Andrea Ivaldi.
Venerdì 10 ottobre, la stagione lirica del Teatro comunale di Sassari presenta un dittico composto da “La fanciulla nella torre” di Jean Sibelius e “Mandrake” di Nicola Colabianchi, diretti da Sergio Oliva.
Inoltre, si svolgerà “A fora li brasgeri”, una passeggiata gastronomica nel centro storico, con degustazioni di piatti alla brace. I circoli privati della città offriranno assaggi tra le piazze più belle di Sassari.
Nello stesso giorno, si terrà un dibattito alla Costituente su temi legati all’informazione e alla libertà di stampa, moderato da Mariano Brianda e con la partecipazione di noti giornalisti.
La riapertura dell’Atrium, un locale di intrattenimento in via Milano, è prevista per oggi alle 20, con un buffet e musica dal vivo.
Sabato 11 ottobre, si svolgeranno vari eventi, tra cui un incontro con Andrea Minetto presso la Libreria Cyrano, e il VII festival internazionale di musica antica al Teatro Civico di Sassari con un’opera ispirata all’Orfeo di Monteverdi.
Si segnala anche il festival “Fino a leggermi matto” con eventi per bambini e la presentazione di libri in vari luoghi.
Domenica 12 ottobre, si rinnova l’appuntamento con la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo Sanna, e si proseguirà con laboratori di incisione presso la Pinacoteca Nazionale.
Nel corso della settimana, Alghero ospiterà il Mare Llengua Festival, con eventi dedicati alla canzone d’autore nelle lingue minoritarie.