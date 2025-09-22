Sassari Danza: Festival di Danza Contemporanea e Cultura

Per gli amanti della danza e della musica, si segnala una serie di eventi di rilevo a Sassari nei prossimi giorni.

Martedì si aprirà la rassegna “Sassari Danza” al cineteatro Astra con “Idiot-Sincrasy”, una performance innovativa dei danzatori Igor Urzelai Hernando e Moreno Solinas, che uniscono tradizioni basca e sarda.

Mercoledì, il Conservatorio di Sassari ospiterà un concerto del Duo Reflets, formato dalle allieve Alessia Sassu e Chiara Manca. Il programma include la Sonata per violoncello e pianoforte di Mjaskovskij e quella di Debussy. L’ingresso è libero.

Sempre mercoledì, la sala teatrale Palazzo di Città presenterà tre spettacoli nell’ambito del festival “Corpi in Movimento”. Tra le performance ci sarà la prima di “Cloud” e “Insufficient”, concludendo la serata con “Respiro” del Megakles Ballet.

Venerdì, l’hub Aerowaves porterà al Spazio S’Ala la proiezione del documentario “Aerowaves at 25”.

Sabato, Silvia Gribaudi presenterà la sua performance “A corpo libero”, che esplora la liberazione del corpo femminile.

Domenica, il Borderline ospiterà “Party After Party”, una celebrazione con DJ set di Amedeo Inglese e Tania Just.

Il 29 si terrà il risultato del laboratorio condotto da Enzo Cosimi, che darà vita a uno spettacolo costruito con danzatori locali.

Agli eventi si unirà un concerto di Roberto Tola al Teatro Civico, previsto per il 7 e l’8, con ospiti di prestigio.

Infine, il festival “Storicamente” proporrà incontri e presentazioni in vari paesi, inclusi Monteleone Rocca Doria e Padria, con autori e storie legate alla Sardegna e alla sua storia.