Sassari accoglie la musica internazionale con Note oltre i confini

Giovedì 11 settembre si svolgeranno vari eventi in diverse città della Sardegna. A Sassari, la chiesa di Santa Caterina ospiterà “Note oltre i confini – La Musica che Unis(s)ce”, un’iniziativa musicale che unisce cori e musicisti italiani e tedeschi, con un programma dedicato a Mozart e Mendelssohn. Presenti il Coro dell’Università di Sassari e l’Orchestra Sinfonica dell’Università Cattolica di Eichstätt-Ingolstadt, diretta dal M° Uwe Sochaczewsky.

A Li Lioni, alle 21.30, andrà in scena “Cant’è mara la fammi”, un adattamento di due atti unici che esplora il tema della fame con comicità. Gli interpreti includono Mario Lubino e Alfredo Ruscitto.

Ad Alghero, la Cattedrale di Santa Maria accoglierà un concerto dell’Orchestra da camera del Conservatorio Pergolesi di Fermo, con brani per tromba e archi, tra cui “Prayer of Saint Gregory”. L’ingresso è libero.

Venerdì 12 settembre, a Sorso avrà inizio il Festival delle Bellezze, con il pianista Antonio Manca che presenterà un programma dedicato a Ludovico Einaudi. Il concerto sarà preceduto da un intervento sull’attuale situazione a Gaza.

