Il timore del contagio e il regolamento di istituto hanno causato due giorni fa una delle situazioni inimmaginabili alle quali ormai la pandemia ci ha abituato. Il quotidiano La Nuova Sardegna riporta che un ragazzino di quinta in una scuola elementare di Sassari non ha potuto partecipare alle usuali attività didattiche in classe perché aveva dimenticato a casa l’astuccio.

Una delle norme per evitare la diffusione del virus impone infatti agli studenti di non scambiarsi penne o matite e il ragazzino di dieci anni non ha potuto così scrivere né disegnare per tutta la mattina. Il quotidiano sardo riporta che, quando si è saputo dell’accaduto, in città si è scatenato il dibattito e si sono contrapposti due fronti di opinione: c’è chi reputa troppo rigido il regolamento d’istituto e chi invece plaude all’operato della maestra, che ha rispettato alla lettera le disposizioni.

Certo, dopo l’ironia che è stata fatta sui banchi con le rotelle, facilmente trasformabili in carretti per gare di velocità, adesso la vecchia scusa “Ho dimenticato la penna” diventa garanzia di ozio per tutta la mattina.