SAS, Ok dal tribunale fallimentare Usa all’investimento da 1.2 miliardi di dollari

– Il tribunale fallimentare degli Stati Uniti ha approvato l’investimento di 1,2 miliardi di dollari a favore del vettore SAS, annunciato dal consorzio guidato da Castlelake, che comprende Air France-Klm, Lind Invest e lo Stato danese. Questa pronuncia consente di procedere verso l’uscita dal Chapter 11.

Anko van der Werff, presidente e ceo della compagnia aerea scandinava, ha commentato ritenendo l’accordo di investimento approvato dal tribunale una tappa fondamentale del nostro piano Sas Forward. La transazione prevede un investimento totale in Sas pari a 1,2 miliardi di dollari, che comprendono 475 milioni di dollari in nuove azioni non quotate e 725 milioni di dollari in debito convertibile garantito