“La Lega ci ha creato problemi, forse con la Roma schiero l’under 23”. Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, si esprime così ai microfoni di Sky dopo la sconfitta dei bianconeri contro il Cagliari nella penultima giornata di campionato. La Juve ha già festeggiato il nono scudetto di fila, ma il pensiero del tecnico corre al match di Champions League contro il Lione. “La Lega ci ha messo in difficoltà, siamo l’unica squadra in Europa ad aver fatto 5 partite in 12 giorni – dice Sarri-. Così rischiamo di lasciare energie e qualche giocatore sul campo, potevano allungarci questo ciclo di un paio di giorni. Vedremo se sarà il caso di fare una scelta drastica e fare giocare l’under 23 nell’ultima giornata di campionato”. Sarri commenta anche il dato dei 40 gol subiti dalla difesa: “Il dato dei gol subiti ci può preoccupare, la partita con il Cagliari no perché veniamo da un campionato vinto appena 72 ore fa – spiega –. E’ stata una partita atipica dal punto di vista delle motivazioni. Poi certo che dobbiamo essere più solidi”. E su Cristiano Ronaldo, non al top contro il Cagliari, Sarri dice: “Parlandoci l’ho visto molto motivato, voleva giocare, si sentiva bene. Abbiamo scelto insieme, si rende bene conto del suo fisico e voleva giocare”.

