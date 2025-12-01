8.3 C
Saronno, scuola al freddo

Da stranotizie
Dopo le segnalazioni di temperature troppo basse all’interno dell’istituto scolastico Leonardo da Vinci di via Padre Monti, l’Amministrazione comunale di Saronno ha disposto una settimana di monitoraggi tecnici sull’impianto di riscaldamento. L’obiettivo è verificare e risolvere eventuali criticità.

L’assessore ai Lavori pubblici, Mauro Lattuada, ha annunciato tale decisione a seguito delle preoccupazioni espresse da genitori, docenti e consiglio d’istituto. Nei giorni scorsi, diverse classi della scuola secondaria sono rimaste al freddo, sollevando l’attenzione di famiglie e personale scolastico. Lattuada ha dichiarato che gli studenti non devono mai ritrovarsi al freddo e ha accolto le segnalazioni e i suggerimenti di genitori, consiglio d’istituto e docenti.

Il Comune, responsabile della gestione dell’impianto di riscaldamento, ha effettuato una serie di sopralluoghi tecnici per verificare le condizioni degli impianti e identificare le cause del problema. Le cause dell’accaduto sono ancora al vaglio, ma secondo Lattuada, il repentino abbassamento delle temperature ha costretto l’impianto a un lavoro straordinario e la presenza di infissi vecchi ha ritardato il riscaldamento degli ambienti.

Dopo un weekend di verifiche, l’amministrazione comunale si aspetta che le aule risultino più accoglienti dal punto di vista termico. Tuttavia, la decisione è di proseguire con un monitoraggio quotidiano per almeno un’intera settimana, per tenere sotto controllo l’evoluzione della situazione. L’assessore ha concluso che continueranno gli accertamenti di natura tecnica e tutte le richieste avanzate dai genitori del consiglio d’istituto saranno prese in esame.

