“Non voglio tornare in Egitto. Mi faranno sposare, mentre io voglio restare a Torino per continuare a studiare: aiutatemi”. Erano gli ultimi giorni di scuola, e Myriam, 13 anni, era davvero disperata. Aveva appena finito la terza media: oltre a chiudere quel ciclo di scuola, vedeva aprirsi davanti a sé il baratro, una nuova vita nel suo paese d’origine. Un luogo dove ricominciare da zero, ma soprattutto l’incubo di essere data in moglie, sposa bambina, a qualcuno, un adulto, che nemmeno conosceva.

“Vogliono che io resti a casa ad occuparmi delle faccende domestiche e mi faranno sposare entro un paio di anni” aveva raccontato. Sono bastati i suoi timori a far scattare l’iter di protezione da parte del tribunale dei Minori che l’ha subito tolta alla famiglia per inserirla in comunità. Tre mesi faticosi, sia per lei che per i genitori, piombati nell’angoscia di una figlia “sottratta” di colpo. Ma non c’era alcun matrimonio all’orizzonte. E questo week end l’adolescente è tornata a casa: oggi finalmente potrà iniziare la scuola, in un istituto superiore. Proprio ciò che desiderava di più.

I sogni di proseguire gli studi, innamorarsi e avere un lavoro in Italia sembravano essere cancellati con un colpo di spugna: il padre di Myriam, in Italia dal 2016, aveva fatto i biglietti per l’Egitto. Sola andata: partenza il 2 agosto. A nulla erano valse le lacrime della ragazzina, che si era confidata con un’insegnante, sostenendo anche di essere stata picchiata dal padre quando si era opposta alla partenza.

La scuola aveva avvisato gli assistenti sociali e si era avviato un procedimento d’urgenza. La procura aveva chiesto per lei il divieto di espatrio e il suo collocamento “in una comunità” non conosciuta ai genitori: la minore “ha trovato la forza di chiedere aiuto e sembra trovarsi in una situazione di grave pregiudizio per la sua incolumità” aveva motivato la procura nella richiesta di allontanamento. Il tribunale dei minori aveva disposto l’allontanamento per farla rimanere in Italia: “la minore ha annunciato, allarmata, che i genitori avrebbero intenzione di farla rientrare in Egitto e a tal fine avrebbero acquistato i biglietti aerei senza alcuna previsione di data di rientro – si legge nel provvedimento del giudice – I genitori avrebbero manifestato la propria intenzione di farla sposare entro un paio d’anni e alle sue rimostranze circa il fatto che sarebbe stata intenzionata a proseguire gli studi, l’avrebbero percossa”. Secondo il tribunale Myriam appariva infatti “molto motivata allo studio, e attendibile”.

Con una scusa avevano convocato Myriam a scuola e l’avevano portata in comunità, dove però l’adolescente sarebbe entrata in crisi, tanto da non riuscire a iniziare la scuola. I genitori si sono rivolti all’avvocato Gianluca Visca che è riuscito a dimostrare che la situazione era diversa. Il padre, operaio, aveva fatto i biglietti per l’Egitto di sola andata per le vacanze e nel timore che non gli rinnovassero il contratto di lavoro, ma aveva al contempo anche già preiscritto Myriam in due licei a Torino nella speranza di poter ritornare. Tutti i loro figli avevano intrapreso percorsi di studio. E non esisteva alcun matrimonio. Forse si era trattato di un fraintendimento per un’ipotesi fatta da un parente a Myriam che magari un giorno in Egitto si sarebbe anche sposata. “Per fortuna la situazione si è risolta – ha commentato l’avvocato Visca – c’è stato un eccesso di zelo per la bambina, ma sarebbero bastati pochi approfondimenti per capire che c’era solo la paura di lasciare Torino”.