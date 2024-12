Saro Mattia, torna a parlare il ‘guru della moda’: “Divulgate foto con Lorenzo”

Per oltre un mese, rumors su Lorenzo Spolverato e la sua amicizia con un misterioso guru della moda hanno circolato, raggiungendo anche la casa del Grande Fratello tramite un articolo mostrato da Alfonso Signorini ai concorrenti. Recentemente, il settimanale Nuovo Tv ha svelato l’identità di questo guru, ovvero Saro Mattia Taranto, che ha rilasciato un’intervista al magazine di Riccardo Signoretti. Taranto ha raccontato di una serata trascorsa con Lorenzo, affermando che tra loro ci sarebbe stato un intenso bacio: “Con me è stato tanto carino e galante. Poi abbiamo proseguito la nottata insieme e quando mi ha accompagnato a casa in auto è scattato il bacio. Era un bacio molto sentito e non una cosa tra amici”.

Le dichiarazioni di Taranto non sono state ben accolte da alcune fan di Lorenzo e Shaila, che lo accusano di mentire o di cercare notorietà. Rispondendo a queste critiche, Taranto ha voluto spiegare i motivi alla base della sua intervista. Su Instagram, ha rivelato che sono circolate foto sue con Lorenzo (una delle quali è già apparsa su Twitter e TikTok), decidendo quindi di raccontare la sua verità per fermare ulteriori illazioni. Nonostante il gossip sui social riguardasse la possibilità di una relazione tra lui e Lorenzo, Taranto ha categoricamente negato di aver mai avuto una storia con il gieffino.

“Volevo dire che ho deciso di parlare dopo che sono state divulgate delle foto mie e di Lorenzo, quindi mi sembrava giusto dire la mia verità per evitare che uscissero altre illazioni non vere,” ha dichiarato. “Nell’intervista che ho rilasciato ho raccontato semplicemente quello che è successo quella sera, che è la pura e semplice verità. Sono sempre stato una persona trasparente e sempre lo sarò, anche a costo di qualche ripercussione.” Ha sottolineato che in un mondo pieno di filtri e bugie, essere sinceri è ciò che conta di più. Oltre alle foto, sui social è emerso anche un video di Lorenzo in compagnia dello stilista.