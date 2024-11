Sarò il sindaco dei liguri, priorità a nuovi ospedali e infrastrutture

Dopo la vittoria elettorale contro Andrea Orlando, Marco Bucci ha parlato con l’Adnkronos riguardo al suo futuro come presidente e all’esito del voto. Ha dichiarato di essere ancora sindaco e che intende continuare a servire i liguri. Ha vissuto la campagna elettorale con grande adrenalina, trovandola faticosa ma gratificante, ma ha criticato il clima difficile e le falsità diffuse dagli avversari. Tra le sue prime azioni da presidente, ha intenzione di nominare commissari e project manager per realizzare cinque nuovi ospedali e le infrastrutture necessarie.

Bucci sta già pensando alla giunta e ha sottolineato che chi è stato eletto dovrà dimettersi dalla carica di consigliere. Ha riconosciuto il contributo dell’ex governatore Giovanni Toti, sottolineando che ha portato a una svolta in Liguria. Ha anche commentato sullo slogan ‘Bucci se lo conosci lo eviti’, definendolo una miseria da campagna e ribadendo che il risultato di Genova merita un’analisi attenta. Crede che gran parte della sua vittoria sia dovuta a una campagna elettorale porta a porta ben condotta dal suo avversario.

Riguardo a progetti controversi come lo Skymetro, Bucci ha affermato che non dovrebbero essere influenzati dalle lamentele di una minoranza rumorosa. Ha anche negato che ci fossero ritardi sulla Diga, considerando le critiche come menzogne propagandistiche. In merito alla candidatura di Piciocchi come sindaco del centrodestra a Genova, ha dichiarato che la scelta spetta alla coalizione, ma ha confermato di considerarlo un candidato valido.

Quando gli è stato chiesto se un’inchiesta avesse influenzato il voto, Bucci ha risposto che chi ha puntato su di essa ha fatto male i propri calcoli. Ha inoltre elogiato Claudio Scajola per il suo ruolo determinante nella vittoria, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra. Concludendo, Bucci ha espresso gratitudine a tutti i liguri per il loro sostegno, affermando che la conferma della forza del centrodestra è stata significativa, specialmente nelle zone più difficili.