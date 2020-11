“In un momento così delicato come quello che stiamo vivendo e davanti alla prospettiva concreta di nuove chiusure per cercare di limitare l’avanzata dei contagi, la festa di compleanno delle sardine in piazza Maggiore è da considerarsi assolutamente fuori luogo. Si tratta di un gesto da irresponsabili, non ci sono altre parole per definirla”. E’ il commento di Silvia Piccinini, capogruppo del M5S in Regione Emilia-Romagna, riguardo alla manifestazione delle sardine prevista per sabato 14 novembre a Bologna, in piazza Maggiore, a un anno dal flash mob organizzato in concomitanza con il comizio del leader della Lega, Matteo Salvini, al Pala Dozza, per lanciare la candidatura di Lucia Borgonzoni a governatore dell’Emilia-Romagna.

Fonte