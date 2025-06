SardGen: Avvio Prelievi Clinici Gratuiti a Sassari!

Il 23 giugno a Sassari partono i prelievi clinici gratuiti del programma SardGen, un progetto di medicina preventiva, ricerca genetica e innovazione sanitaria per i cittadini sardi. Presso il Centro prelievi dell’AOU di Sassari, i partecipanti potranno effettuare gratuitamente 48 esami di laboratorio. Il progetto, guidato dal genetista Francesco Cucca e sostenuto da Antonello Serra, ha già registrato un grande interesse, con molte prenotazioni effettuate attraverso il sito web www.sardgen.it.

Presto saranno attivi anche i laboratori dell’Arnas Brotzu e del Policlinico di Monserrato, coordinati da Antonello Pani e Alberto Cauli, dove ciascun cittadino potrà accedere ai test in base a un consenso informato. SardGen coinvolge diversi enti pubblici, università e centri di ricerca per affrontare patologie genetiche e autoimmuni come la sclerosi multipla e il diabete giovanile.

Il progetto è finanziato dall’Unione Europea tramite fondi PNRR e dalla Regione Sardegna con “Genes for Health”, con al centro la Biobanca del Parco Tecnologico di Pula per la conservazione di campioni biologici. I dati raccolti tramite analisi genomiche e immunologiche saranno messi a disposizione del sistema sanitario regionale per migliorare diagnosi, cura e personalizzazione delle terapie.

La medicina preventiva mira anche a ridurre i costi sanitari, migliorare la qualità della vita e aumentare l’aspettativa di salute. Oltre agli esami, il progetto raccoglierà dati sugli stili di vita e fattori ambientali, cruciali per valutare l’impatto sul benessere collettivo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.unicaradio.it