I primi effetti della nuova normativa europea sugli arrivi da Paesi di area non Schengen hanno creato un caso all’aeroporto sardo di Cagliari Elmas, dove ieri un gruppo di turisti Usa è stato bloccato all’arrivo e poi è stato fatto ripartire. Atterrati con un aereo privato proveniente dal Colorado, in dieci si sono presentati ai varchi per i controlli di frontiera, ma sono stati bloccati in quanto cinque di loro provenivano dagli Stati Uniti.

Tutta la comitiva è stata fermata in attesa di capire se potesse rimanere in Sardegna oppure dovesse ripartire. Una volta stabilito che i cinque cittadini Usa dovevano tornare a casa, gli altri ( con passaporto della Nuova Zelanda, inglese e una ragazza di Oristano), che avrebbero potuto trascorrere le vacanze in Sardegna, ma non prima di aver passato il periodo di quarantena di 14 giorni , hanno deciso di non rimanere sull’isola.

Così intorno alle 23,30 di ieri tutta la comitiva, che avrebbe dovuto trascorrere un periodo di vacanza in un hotel di lusso a Villasimius per poi essere ospitati in una villa, ha deciso di ripartire, diretto a Birmingham in Inghilterra. La vicenda ha però lasciato uno strascico di polemiche: il presidente della Regione, Christian Solinas, ha detto che la sua amministrazione “non ha nessuna responsabilità per quanto accaduto”. “Da subito, con la collaborazione della società di gestione dell’aeroporto – ha detto l’esponente del Partito Sardo d’Azione, che guida una coalizione di centrodestra – ci siamo messi al lavoro avviando pressanti interlocuzioni con il Governo, il Ministero e il Prefetto per trovare una soluzione che consentisse ai passeggeri americani di rimanere in Sardegna, anche sottoponendosi alla quarantena”.

E il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, ha annunciato: “Presenterò immediatamente un’interrogazione al Governo, perché trovo veramente ingiusta questa disparità di trattamento e pienamente a danneggio del turismo italiano. Inoltre, ci tengo a specificare che l’ordinanza di blocco, annunciata dal Ministro Speranza, che stranamente prevede libero accesso dall’Algeria dove il virus dilaga, non è visibile da nessuna parte – conclude Deidda – quindi ci chiediamo come i turisti americani potessero essere informati di ciò o pretendono che anche loro seguano i canali social?”.