Sardegna: Innovazione Digitale e Cultura dell’Enoturismo

La Sardegna si distingue per la sua ricca combinazione di archeologia, cultura e tradizione vinicola, ora arricchita dall’innovazione digitale. Recentemente, diversi siti storici, tra cui la Necropoli di Anghelu Ruju, riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, e il Complesso Nuragico di Palmavera ad Alghero, sono stati inseriti nella rete della Wine App, un’app dedicata al turismo enologico.

Gestita dalla Cooperativa S.I.L.T., l’applicazione permette di esplorare itinerari tematici, eventi enogastronomici e di accedere facilmente alla geolocalizzazione dei luoghi. Gli utenti possono contattare i referenti, prenotare visite e degustazioni, rendendo l’esperienza di viaggio più moderna e sostenibile rispetto ai metodi tradizionali.

Giovanna Tanda, presidente della Cooperativa S.I.L.T., ha evidenziato l’importanza dell’integrazione tra cultura e innovazione, sottolineando come l’app permetta ai visitatori di scoprire il legame tra i siti culturali e la tradizione vinicola sarda. Anche Nadia De Santis, consulente di marketing territoriale e ideatrice della Wine App, ha ribadito l’importanza di un turismo esperienziale e sostenibile, affermando che le nuove generazioni sono alla ricerca di esperienze che uniscano tradizione e modernità.

I siti storici di Alghero e Bosa sono già visibili sulla mappa enoturistica della Wine App, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android. L’app mira a trasformare il viaggio in un’esperienza arricchente e coinvolgente, con un forte focus sulla sostenibilità e il rispetto per l’ambiente.