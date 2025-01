Sardegna, il Pd si unisce attorno a Todde. Dura replica del M5S a Solinas

Il gruppo M5S nel Consiglio regionale della Sardegna ha risposto alle critiche di Christian Solinas, ex presidente della Regione, rivolte ad Alessandra Todde. I consiglieri pentastellati hanno sottolineato che non si lasceranno intimidire da un ex presidente con un passato ingombrante legato a questioni giudiziarie e alle sue assenze in Aula. Hanno evidenziato che le accuse contro Todde, di natura amministrativa, non intaccano la sua onestà e credibilità.

Solinas ha lanciato un appello alle forze politiche sarde per concordare un ritorno al voto, ma il M5S ha respinto la proposta, dichiarando che non ci sarà alcuna convergenza per tornare alle elezioni. Hanno invitato Solinas a riflettere sulla pertinenza delle sue dichiarazioni e hanno segnalato che non serviranno scorciatoie per ricostruire il suo partito, che ha perso consenso elettorale. Il M5S ha ribadito il proprio sostegno a Todde, affermando che il loro obiettivo è perseguire la verità.

Dall’altro lato, il Partito Democratico ha espresso sostegno a Todde, nonostante alcune voci di malcontento emerse a livello locale. Nonostante siano stati espressi commenti critici in forma privata riguardo alla gestione della campagna elettorale da parte del M5S, i consiglieri del Pd hanno ufficialmente confermato la loro fiducia nella presidente. Hanno chiarito che sin dall’inizio della legislatura hanno delegato alcuni rappresentanti a trattare con Todde e gli altri gruppi consiliari.

In risposta alle critiche apparse nella stampa, il gruppo consiliare del Pd ha chiarito che eventuali posizioni riguardo alla gestione politica della presidente Todde saranno comunicate esclusivamente dai fiduciari designati, sostenendo l’unità e la coerenza del proprio operato. Si è ribadita la fiducia nella trasparenza e correttezza del lavoro di Todde, affermando che la situazione sarà risolta in modo chiaro e definitivo. Infine, il Pd ha confermato l’intenzione di collaborare con determinazione per rispondere alle esigenze dei cittadini sardi e per lo sviluppo dell’isola.